В МИД назвали бессмысленным новый проект США о санкциях против России

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Москва считает бессмысленным внесённый в конгресс США законопроект о новых санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
В МИД назвали бессмысленным новый проект США о санкциях против России
  • РИА Новости

Он отметил, что «было уже 20 пакетов таких санкций» и позиция российской стороны по ним не меняется.

«Это абсолютно неэффективные и бессмысленные действия, которые разрушают международные отношения, разрушают международное право, сеют недоверие между государствами», — цитирует Грушко РИА Новости.

Дипломат назвал это результатом того, что внешняя политика Соединённых Штатов стала заложником внутренней.

Ранее группа конгрессменов внесла в палату представителей проект, который предполагает введение санкций против 24 представителей ФСБ в ответ на арест 24 украинских моряков.

В Совфеде выразили мнение, что эти ограничительные меры не нанесут ущерба России.

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