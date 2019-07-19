В Совфеде оценили внесённый в конгресс законопроект о новых санкциях

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT оценил внесённый в конгресса США законопроект о новых санкциях в отношении России.

«Как говорится, полёт мысли не очень высокий и разнообразный. Они идут по одному и тому же пути, и когда они думают о санкциях, они думают только над тем, кого включать в этот список… К сожалению, нынешние американские власти, законодательная и исполнительная, на мой взгляд, — политики поверхностные, слабо представляющие международные реалии, которые постоянно вредят и себе, и США», — сказал он.

При этом сенатор выразил мнение, что эти санкции не нанесут ущерб России.

Ранее группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий внесла в палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей ФСБ России.

Согласно этому проекту, санкции следует ввести до тех пор, «пока Россия не освободит 24 украинских моряков и три судна, незаконно захваченных страной у Керченского пролива в Азовском море».