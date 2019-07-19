Спецгруппа создана для расследования исчезновения россиянок в Мюнхене

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Специальная следственная группа полиции Мюнхена занимается расследованием дела об исчезновении двух россиянок, передаёт ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
Спецгруппа создана для расследования исчезновения россиянок в Мюнхене
  • Reuters

По данным полиции, 41-летняя жительница Мюнхена и её 16-летняя дочь вместе вышли из квартиры, чтобы отправиться за покупками, и пропали.

«Сейчас ведётся расследование по подозрению в совершении насильственного преступления. Им занимается 11-й комиссариат полицейского управления Мюнхена. Там создана следственная группа под названием EG Duo», — сказал представитель.

По информации газеты Bild, дома у пропавших были обнаружены паспорта. Таким образом, версия об их выезде в страну, не входящую в ЕС, фактически исключена. 

Ранее российское посольство в ФРГ сообщило, что 13 июля в Мюнхене пропали две гражданки России. По данному факту местной полицией было возбуждено уголовное дело.

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