Спецгруппа создана для расследования исчезновения россиянок в Мюнхене

Специальная следственная группа полиции Мюнхена занимается расследованием дела об исчезновении двух россиянок, передаёт ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По данным полиции, 41-летняя жительница Мюнхена и её 16-летняя дочь вместе вышли из квартиры, чтобы отправиться за покупками, и пропали.

«Сейчас ведётся расследование по подозрению в совершении насильственного преступления. Им занимается 11-й комиссариат полицейского управления Мюнхена. Там создана следственная группа под названием EG Duo», — сказал представитель.

По информации газеты Bild, дома у пропавших были обнаружены паспорта. Таким образом, версия об их выезде в страну, не входящую в ЕС, фактически исключена.

Ранее российское посольство в ФРГ сообщило, что 13 июля в Мюнхене пропали две гражданки России. По данному факту местной полицией было возбуждено уголовное дело.