В Мюнхене пропали две россиянки

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Две россиянки пропали в Мюнхене, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в посольстве России в Германии.
В Мюнхене пропали две россиянки
  • globallookpress.com
  • © Sven Hoppe/dpa

«13 июля сего года в городе Мюнхене пропали две гражданки России, Мария и Татьяна Г., в связи с чем полицией города было возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении дипломатической миссии.

Генеральное консульство России в Мюнхене выясняет обстоятельства происшествия.

11 июля стало известно, что в Польше ведутся поиски пятилетнего российского мальчика Давида Жуковского, который пропал после того, как его забрал отец из местного поселения.

Позднее тело мужчины было обнаружено на железнодорожном переезде, а местонахождение ребёнка остаётся неизвестным.

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