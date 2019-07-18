В Мюнхене пропали две россиянки
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«13 июля сего года в городе Мюнхене пропали две гражданки России, Мария и Татьяна Г., в связи с чем полицией города было возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении дипломатической миссии.
Генеральное консульство России в Мюнхене выясняет обстоятельства происшествия.
11 июля стало известно, что в Польше ведутся поиски пятилетнего российского мальчика Давида Жуковского, который пропал после того, как его забрал отец из местного поселения.
Позднее тело мужчины было обнаружено на железнодорожном переезде, а местонахождение ребёнка остаётся неизвестным.