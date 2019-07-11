В Польше ищут пропавшего российского мальчика

В Польше ведутся поиски пятилетнего российского мальчика Давида Жуковского, который пропал после того, как его забрал отец из местного поселения. Позднее тело мужчины было обнаружено на железнодорожном переезде, а местонахождение ребёнка остаётся неизвестным.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, мальчик находился в населённом пункте Гродзиск-Мазовецкий, однако в среду, 10 июля, около 17 часов его забрал отец и «уехал в неизвестном направлении».

Вечером того же дня нашли тело 32-летнего мужчины. Он погиб, попав под поезд, пишет агентство. Его автомобиль нашли в трёх километрах от этого места.

Представитель консульского отдела посольства России отметил, что мальчик имеет российское гражданство, а «консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с полицией и отслеживает поиски Давида Жуковского».

Ранее газета «Известия» сообщала, что Следственный комитет возбудил дело по факту пропажи двух мальчиков семи и восьми лет в Смоленском районе Алтайского края.