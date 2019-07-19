Береговая охрана США заявила о необходимости новых ледоколов в Арктике

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Замглавы Береговой охраны США вице-адмирал Дэниэл Абель в ходе конференции по влиянию таяния арктических льдов на операции ВМС заявил о необходимости новых ледоколов в Арктике.

«Нам нужны как минимум шесть ледоколов, в том числе три тяжёлых. Пока у нас есть единственный ледокол Polar Star, и ему 40 лет», — цитирует РИА Новости Абеля.

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон призвал выпускников Академии береговой охраны США «бросить вызов» военному влиянию России в Арктике.

В свою очередь, посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД России Николая Корчунов заявил, что Москва считает абсурдными и необоснованными обвинения со стороны США в «агрессивном» поведении России в Арктике

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