Трамп провёл встречу с премьер-министром Нидерландов

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп провёл в Вашингтоне встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Лидеры двух стран отметили, что вчера была пятилетняя годовщина сбитого рейса MH-17 авиакомпании Malaysia Airlines», — приводит РИА Новости сообщение.

В заявлении указывается, что США «полностью поддерживают текущую работу голландских властей и совместной следственной группы по привлечению к ответственности виновных».

Стороны также обсудили укрепление НАТО, борьбу с террористической группировкой ИГ*, обеспечение безопасности на море и вопросы расширения экономических связей.

Ранее Рютте и президент России Владимир Путин в рамках саммита G20 в Осаке обсудили крушение малайзийского Boeing.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.

Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить