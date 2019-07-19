Трамп провёл встречу с премьер-министром Нидерландов

Американский лидер Дональд Трамп провёл в Вашингтоне встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Лидеры двух стран отметили, что вчера была пятилетняя годовщина сбитого рейса MH-17 авиакомпании Malaysia Airlines», — приводит РИА Новости сообщение.

В заявлении указывается, что США «полностью поддерживают текущую работу голландских властей и совместной следственной группы по привлечению к ответственности виновных».

Стороны также обсудили укрепление НАТО, борьбу с террористической группировкой ИГ*, обеспечение безопасности на море и вопросы расширения экономических связей.

Ранее Рютте и президент России Владимир Путин в рамках саммита G20 в Осаке обсудили крушение малайзийского Boeing.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.

Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.