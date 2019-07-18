Косачёв прокомментировал позицию Трампа по санкциям против Турции

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Анна Лушникова
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал в беседе с RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что пока он не рассматривает санкции против Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Косачёв прокомментировал позицию Трампа по санкциям против Турции
  • РИА Новости

«Очень трудно строить предположения о действиях достаточно экспрессивного президента Соединённых Штатов, он часто ведёт себя непоследовательно. Но в данном решении я усматриваю определённую логику. Она заключается в том, что Трамп неожиданно для себя столкнулся с очень жёсткой позицией турецкого руководства и лично президента Эрдогана», — считает сенатор.

По словам Косачёва, Дональд Трамп привык, что Соединённые Штаты могут разговаривать со всеми не на равных и свысока.

«Турецкий лидер же дал понять: раз Вашингтон по отношению к Анкаре не готов вести себя как союзник, то и Анкара не будет. Это для Трампа новая ситуация, он растерян и не знает, как себя вести. В силу этого и берётся такая пауза. Тем не менее, думаю, это не последнее решение в сюжете американо-турецких отношений», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что в данный момент не рассматривает санкции против Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

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