США и Россия обсудили возможность договора с КНР по ядерному оружию
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепа.
Отмечается, что делегации США и России поднимали данный вопрос на консультациях в Женеве.
Как указывает американское ведомство, стороны обсудили «видение президентом (США Дональдом Трампом. — RT) нового направления в сфере контроля над ядерными вооружениями совместно с Россией и Китаем».
Ранее Reuters, ссылаясь на источник, сообщил, что представители США собираются 17 июля провести переговоры с Россией в Женеве о создании нового соглашения по ограничению ядерных вооружений. Также оно предусматривает участие Китая.
В апреле Трамп заявил, что США, Китай и Россия должны избавиться от ядерных вооружений.