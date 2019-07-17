США и Россия обсудили возможность договора с КНР по ядерному оружию

Государственный департамент США сообщил, что российская и американская стороны обсудили возможность заключения трёхстороннего соглашения с участием Китая по сокращению ядерного вооружения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепа.

Отмечается, что делегации США и России поднимали данный вопрос на консультациях в Женеве.

Как указывает американское ведомство, стороны обсудили «видение президентом (США Дональдом Трампом. — RT) нового направления в сфере контроля над ядерными вооружениями совместно с Россией и Китаем».

Ранее Reuters, ссылаясь на источник, сообщил, что представители США собираются 17 июля провести переговоры с Россией в Женеве о создании нового соглашения по ограничению ядерных вооружений. Также оно предусматривает участие Китая.

В апреле Трамп заявил, что США, Китай и Россия должны избавиться от ядерных вооружений.