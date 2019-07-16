Reuters: США намерены обсудить с Россией новое ядерное соглашение

Представители США намерены 17 июля провести переговоры с российской стороной в Женеве о создании нового соглашения по ограничению ядерных вооружений, которое также предусматривает участие Китая, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Хорошая встреча дала бы больше ясности, что русские думают о том, как всё складывается с Китаем», — рассказали агентству.

Как отмечается в сообщении, пока неизвестно, готов ли Пекин включиться в подобные переговоры.

«Мы чувствуем, что — постучим по дереву — мы достигли того момента, когда пора попробовать начать всё снова», — рассказал собеседник.

Ранее в Госдепе сообщили, что замгоссекретаря США Джон Салливан будет главой американской делегации в ходе переговоров с замглавы российского МИД Сергеем Рябковым в Женеве 17—18 июля.

С 16 по 18 июля Салливан посетит Швейцарию и Бельгию.

Сопровождать его будет замгоссекретаря по контролю над вооружениями Андреа Томпсон.

В апреле американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты, Китай и Россия должны избавиться от ядерных вооружений.