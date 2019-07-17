Глава ССГ рассказал о новых свидетелях в деле о крушении MH17
- Reuters
«К нам обратились новые свидетели. Новые шаги принимаются в рамках расследования, это обнадёживает», — сказал он.
Отмечается, что данное заявление Паулиссен сделал в ходе встречи с родными и близкими жертв трагедии.
Ранее Паулиссен заявил, что в рамках изучения обстоятельств данного дела в причастности к катастрофе с рейсом MH17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, подозревались порядка 100 человек.
По его словам, по мере работы ССГ круг подозреваемых сузился, в итоге обвинение было выдвинуто против четырёх человек.