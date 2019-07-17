В США прогнозируют исторический максимум экспорта масличных культур из России

В США прогнозируют рекордные показатели экспорта подсолнечника, соевых бобов и рапсовых семян из России в сезоне-2019/20. Об этом говорится в докладе службы сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США, с текстом которого ознакомился RT.

«Экспорт масличных культур в 2019/20 маркетинговом году достигнет исторического максимума — 1,72 млн метрических тонн, что на 7,3% выше того же показателя в 2018/19 маркетинговом году и обусловлено экспортом рапсовых семян и соевых бобов в Китай», — сообщается в отчёте американского ведомства.

Рекордные показатели специалисты службы объясняют ростом спроса в странах ЕС и открытием для России китайского аграрного рынка.

«Основными факторами, определяющими этот рост, станет экспорт рапсовых семян и соевых бобов в Китай, а также активная поставка рапсовых семян в Белоруссию», — говорится в документе.

При этом отмечается, что из отчёта исключены данные по производству и выращиванию масличных культур в Крыму.

Подробнее — в материале RT.