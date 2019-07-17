В США прогнозируют исторический максимум экспорта масличных культур из России

Короткая ссылка
В США прогнозируют рекордные показатели экспорта подсолнечника, соевых бобов и рапсовых семян из России в сезоне-2019/20. Об этом говорится в докладе службы сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США, с текстом которого ознакомился RT.
В США прогнозируют исторический максимум экспорта масличных культур из России
  • Cоевые бобы / © Darley Shen
  • Reuters

«Экспорт масличных культур в 2019/20 маркетинговом году достигнет исторического максимума — 1,72 млн метрических тонн, что на 7,3% выше того же показателя в 2018/19 маркетинговом году и обусловлено экспортом рапсовых семян и соевых бобов в Китай», — сообщается в отчёте американского ведомства.

Рекордные показатели специалисты службы объясняют ростом спроса в странах ЕС и открытием для России китайского аграрного рынка.

«Основными факторами, определяющими этот рост, станет экспорт рапсовых семян и соевых бобов в Китай, а также активная поставка рапсовых семян в Белоруссию», — говорится в документе.

При этом отмечается, что из отчёта исключены данные по производству и выращиванию масличных культур в Крыму.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить