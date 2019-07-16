Сенатор оценил заявление США о подрыве потенциала F-35 из-за С-400

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление кандидата на пост министра обороны США Марка Эспера о том, что покупка Турцией российских ЗРС С-400 подрывает потенциал истребителей-бомбардировщиков F-35.
Сенатор оценил заявление США о подрыве потенциала F-35 из-за С-400
  • Reuters

«Можно понять Эспера, потому что эффективность систем С-400 известна. Любая воздушная цель, включая упомянутый самолёт, становится более уязвимой, её потенциал снижается. Другое дело в том, что рынок оружия связан не только с блоковой солидарностью, но и с интересами национальной безопасности каждой из стран. Турция, выбирая между своей принадлежностью к НАТО и собственными интересами, остановилась на последних», — считает сенатор.

Морозов также упомянул, что в Вашингтоне могут «обижаться на Анкару, давить на неё, но повлиять на суверенное решение нельзя».

«Так что вопрос решён. А уж как это снижает потенциал новейших американских истребителей, не мне судить. Кандидату на пост министра обороны виднее», — сказал он.

Ранее Эспер заявил, что покупка Турцией российских ЗРС С-400 подрывает потенциал истребителей-бомбардировщиков F-35, в разработке которых принимает участие Анкара.

Он также добавил, что если его утвердят на должность министра обороны, то он будет говорить главе турецкого Минобороны, что у страны может быть либо С-400, либо F-35.

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