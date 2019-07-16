В МИД России прокомментировали возможные санкции ЕС против Турции
«Мы исходим из того, что, когда существуют неурегулированные конфликты, все должны воздерживаться от движений, которые могут усугубить ситуацию, в том числе существенно затруднить политический процесс по урегулированию конфликта», — сказал он «Известиям».
Ранее главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.
В частности, главе европейской дипломатии Федерике Могерини было поручено проработать возможные меры в отношении Турции.