В МИД России прокомментировали возможные санкции ЕС против Турции

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Шаги Европейского союза в отношении Турции в связи с нерешёнными разногласиями в Средиземноморье могут затруднить политический процесс по урегулированию конфликта, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Мы исходим из того, что, когда существуют неурегулированные конфликты, все должны воздерживаться от движений, которые могут усугубить ситуацию, в том числе существенно затруднить политический процесс по урегулированию конфликта», — сказал он «Известиям».

Ранее главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.

В частности, главе европейской дипломатии Федерике Могерини было поручено проработать возможные меры в отношении Турции.

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