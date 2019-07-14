Эрдоган допустил окончание процесса поставок С-400 в апреле 2020 года
- Reuters
«Я надеюсь, что до конца этого года будет поставлена определённая партия имущества из состава С-400, а весь процесс завершится к апрелю 2020 года. И после этого мы продолжим наш путь с большей уверенностью», — цитирует Эрдогана Habertürk.
Ранее Эрдоган заявил, что в НАТО должны быть довольны приобретением Анкарой российских систем С-400, так как это только усилит альянс.
Первые поставки российских ракет С-400 в Турцию начались в пятницу, 12 июля.