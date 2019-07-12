Рютте передаст Трампу флаг, под которым США высадились в Нормандии

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне передаст последнему флаг США, под которым войска Соединённых Штатов высадились в Нормандии 6 июня 1944 года.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Мероприятие, как уточняется, состоится 18 июля.

Стороны, помимо проведения переговоров на тему сотрудничества в области безопасности и экономики, примут участие в церемонии передачи американского флага, который в настоящее время является собственностью голландского коллекционера.

Впоследствии флаг выставят в Национальном музее американской истории Смитсоновского института в Вашингтоне.

5 июня лидеры западных стран — участников антигитлеровской коалиции почтили в Портсмуте память воинов, погибших 6 июня 1944 года при высадке в Нормандии.

Высадка союзников стала самой крупномасштабной десантной операцией в мировой военной истории — в ней было задействовано около 3 млн. военнослужащих.