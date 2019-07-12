Власти и оппозиция Венесуэлы договорились о постоянном диалоге о мире

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Губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес сообщил, что представители власти и оппозиции республики в ходе переговоров на Барбадосе договорились перевести мирный диалог на постоянную основу.

«Мы договорились установить постоянный диалог о мире и согласовали нашу готовность работать вместе ради обеспечения мира в стране», — приводит его слова VTV Canal 8.

При этом президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, как уточняет РИА Новости, заявил, что детали состоявшегося переговорного процесса пока не будут озвучены.

Переговоры сторон на Барбадосе начались 8 июля. 

Ранее Эктор Родригес заявил, что считает возможным достижение соглашения с оппозицией.

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