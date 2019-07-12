Президент Бразилии не исключил назначения сына послом страны в США

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что рассматривает возможность назначить своего сына, Эдуардо Болсонару, послом в Соединённых Штатах.

«Это то, что есть у меня на радаре, да, такая возможность есть. Он друг детей Дональда Трампа, говорит по-английски, говорит по-испански, имеет большой опыт», — цитирует его Globo.

По мнению Болсонару — старшего, его сын «прекрасно справился бы в Вашингтоне».

Ранее в Белом доме сообщили, что американский президент Дональд Трамп уведомил конгресс о признании Бразилии крупнейшим союзником США вне Североатлантического альянса.

Кроме того, он допустил предоставление Бразилии членства в НАТО.

Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны России Евгений Бужинский в беседе с НСН оценил заявление.