Президент Бразилии не исключил назначения сына послом страны в США

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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что рассматривает возможность назначить своего сына, Эдуардо Болсонару, послом в Соединённых Штатах.

«Это то, что есть у меня на радаре, да, такая возможность есть. Он друг детей Дональда Трампа, говорит по-английски, говорит по-испански, имеет большой опыт», — цитирует его Globo.

По мнению Болсонару — старшего, его сын «прекрасно справился бы в Вашингтоне». 

Ранее в Белом доме сообщили, что американский президент Дональд Трамп уведомил конгресс о признании Бразилии крупнейшим союзником США вне Североатлантического альянса.

Кроме того, он допустил предоставление Бразилии членства в НАТО.

Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны России Евгений Бужинский в беседе с НСН оценил заявление.

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