Трамп признал Бразилию крупнейшим союзником США вне НАТО

Короткая ссылка
Белый дом сообщил, что американский лидер Дональд Трамп уведомил конгресс о признании Бразилии крупнейшим союзником США вне НАТО.

Об этом говорится в соответствующем заявлении Белого дома.

«Я делаю это определение в качестве признания последних обязательств властей Бразилии увеличить оборонное сотрудничество с США, а также в качестве признания наших собственных национальных интересов по углублению координации в области обороны с Бразилией», — указал он.

В марте Трамп заявил на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, что допускает предоставление Бразилии статуса члена НАТО.

Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны, генерал-лейтенант Евгений Бужинский в беседе с НСН оценил данное заявление Трампа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить