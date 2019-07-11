Госдеп США опроверг сообщения о планах отменить санкции против КНДР

Соединённые Штаты не заявляли о намерении отменить санкции в отношении КНДР, заявила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

«Мы с этой трибуны не объявляем ни о предстоящем введении санкций, ни об их предстоящей отмене», — цитирует американского дипломата ТАСС.

Она подчеркнула, что обсуждала данный вопрос со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном и он также опроверг данную информацию.

Ранее Yonhap со ссылкой на источники в администрации президента США сообщало о планах Вашингтона приостановить действие некоторых санкций против Северной Кореи на срок от года до полутора лет при условии ликвидации ядерного центра Йонбён и замораживания всей ядерной программы.

В частности, сообщалось о возможности отменить ограничения на экспорт угля и текстиля из КНДР.

В конце июня американские власти продлили на год санкционный режим в отношении Северной Кореи.