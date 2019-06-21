США продлили на год санкции против КНДР

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Американские власти решили продлить ещё на год санкционный режим в отношении Северной Кореи.
США продлили на год санкции против КНДР
  • Reuters

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Данные санкции относятся к распространению ядерных материалов и другим действиям КНДР, которые, как считают США, нарушают стабильность в регионе.

Уточняется, что решение продлить ограничения было также принято на основании того, что действия и политика правительства Северной Кореи по-прежнему представляют собой «угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов».

Ранее сообщалось, что правительство Соединённых Штатов арестовало северокорейское судно по подозрению в нарушении санкций против КНДР.

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