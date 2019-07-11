В Госдуме поддержали слова премьера Финляндии о диалоге с Россией
- РИА Новости
«Финляндия — наш сосед и всегда боролась с нарушением экологических норм. Она относится к ряду тех стран, которые последовательно заинтересованы в поддержке нормальных отношений с Россией, в том числе и торгово-экономических. Наше сотрудничество было развито исторически», — считает Чепа.
По словам депутата, антироссийские санкции не приносят Европе желаемого результата, и политические круги Финляндии это понимают.
Ранее Ринне заявил о желании вести диалог с Россией и развивать сотрудничество в сфере экологии.
Он выразил надежду, что этот шаг «также поможет установить доверие между Россией и ЕС».