В Госдуме поддержали слова премьера Финляндии о диалоге с Россией

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление премьер-министра Финляндии Антти Ринне о желании вести диалог с Россией и развивать сотрудничество в сфере экологии.

«Финляндия — наш сосед и всегда боролась с нарушением экологических норм. Она относится к ряду тех стран, которые последовательно заинтересованы в поддержке нормальных отношений с Россией, в том числе и торгово-экономических. Наше сотрудничество было развито исторически», — считает Чепа.

По словам депутата, антироссийские санкции не приносят Европе желаемого результата, и политические круги Финляндии это понимают.

Ранее Ринне заявил о желании вести диалог с Россией и развивать сотрудничество в сфере экологии.

Он выразил надежду, что этот шаг «также поможет установить доверие между Россией и ЕС».