Отец Бутиной рассказал, что его дочь может вернуться в Россию лишь в декабре

Валерий Бутин, отец осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной, в беседе с газетой «Известия» рассказал, что его дочь может вернуться на родину позднее запланированного срока.

По его словам, это связано с тем, что девушку после освобождения из тюрьмы могут на несколько месяцев поместить в иммиграционный центр, где она будет ожидать депортации в Россию.

«Существует реальная угроза, что Машу поместят в иммиграционный приёмник. Там она теоретически может находиться несколько месяцев. Если ситуация будет развиваться по этому сценарию, то дочь сможет вернуться домой только в конце года», — уточнил Бутин.

В свою очередь, правозащитник Александр Ионов заявил, что представители Бутиной в настоящее время делают всё возможное для того, чтобы избежать подобного варианта развития событий.

По его словам, условия содержания в подобных учреждениях в США «абсолютно негуманны и недопустимы».

26 апреля суд приговорил Бутину к 18 месяцам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».

Впоследствии в Федеральном бюро тюрем Соединённых Штатов сообщили, что срок заключения россиянки сократили.

Она выйдет на свободу 25 октября.