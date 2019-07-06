Антонов прокомментировал сокращение срока заключения Бутиной

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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал информацию о том, что срок заключения осуждённой в США россиянки Марии Бутиной сократили на десять дней.
Антонов прокомментировал сокращение срока заключения Бутиной
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«Действительно, срок заключения Бутиной был пересчитан в сторону уменьшения на десять дней. Дата её освобождения — 25 октября. Это в первую очередь связано с проводимой в США реформой уголовно-исполнительной системы», — отметил он в беседе с RT.

Антонов подчеркнул, что Россия продолжит оказывать Бутиной всестороннюю консульскую помощь и поддержку.

«Хочется надеяться, что американские власти не будут чинить препятствий своевременной депортации соотечественницы на родину», — добавил посол.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Бутиной сократили срок тюремного заключения на десять дней, и она выйдет на свободу 25 октября. 

Валерий Бутин, отец осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, в интервью газете «Известия» рассказал, что его дочь практически не жалуется на условия содержания в американской тюрьме.

26 апреля суд приговорил Бутину к 18 месяцам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».

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