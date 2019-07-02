Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США

Валерий Бутин, отец осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной, в интервью газете «Известия» рассказал, что за время нахождения в американской тюрьме его дочь похудела на 20 кг.

Отмечается, что в настоящее время девушка весит 40 кг при росте 170 см.

«Она похудела приблизительно на 20 кг. Перед задержанием вес дочери был около 60 кг, теперь — 40 кг. При росте 170 см нынешнюю ситуацию нельзя назвать нормой», — уточнил Бутин.

По его словам, это, в первую очередь, связано с пережитым Марией стрессом и скудным тюремным питанием.

Однако несмотря на такое состояние, она продолжает заниматься спортом, самообразованием.

Ранее в Федеральном бюро тюрем Соединённых Штатов подтвердили информацию о том, что срок заключения Марии Бутиной сократили.

Она выйдет на свободу 25 октября.

26 апреля текущего года суд в США приговорил россиянку к 18 месяцам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».