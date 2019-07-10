Самолёт с российскими детьми прилетел из Багдада в Москву

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Самолёт с 33 российскими детьми прилетел из Багдада в Москву. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Самолёт с российскими детьми прилетел из Багдада в Москву
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Спецборт МЧС России осуществил эвакуацию 33 российских детей из Багдада в Москву», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на борту самолёта детей сопровождали врачи-педиатры, психологи и спасатели.

Также в МЧС сообщили, что перед отправлением к «родным и близким все дети будут направлены в Национальный центр здоровья детей для дальнейшего медицинского обследования и лечения».

Ранее из Багдада в Москву вылетел самолёт с 33 российскими детьми

3 июля уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что две группы детей, находящихся в тюрьме Ирака из-за участия их матерей-россиянок в террористических организациях, будут возвращены в страну в июле и августе.

Она уточнила, что в июле из Ирака планируют доставить в Россию более 30 детей в возрасте двух-трёх лет.

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