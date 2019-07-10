Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми

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Из Багдада в Москву вылетел самолёт с 33 российскими детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми
  • РИА Новости

«Спецборт Ил-76 с 33 детьми россиян вылетел из столицы Ирака в Москву. Посадка планируется в подмосковном аэропорту Раменское», — сообщили в ведомстве.

3 июля уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что две группы детей, находящихся в тюрьме Ирака из-за участия их матерей-россиянок в террористических организациях, будут возвращены в страну в июле и августе.

Она уточнила, что в июле из Ирака планируют доставить в Россию более 30 детей в возрасте двух-трёх лет.

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