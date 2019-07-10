Кузнецова: очередная группа российских детей из Ирака должна вернуться 10 июля
- РИА Новости
«Сегодня планируем возвращение в Россию очередной группы детей из Багдадской тюрьмы. Мы долго готовились. Надеюсь, все получится», — говорится в сообщении в Facebook.
3 июля Кузнецова заявила, что две группы детей, находящихся в тюрьме Ирака из-за участия их матерей-россиянок в террористических организациях, будут возвращены в страну в июле и августе.
Она уточнила, что в июле из Ирака должны быть доставлены более 30 детей в возрасте двух-трёх лет.