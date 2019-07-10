Кузнецова: очередная группа российских детей из Ирака должна вернуться 10 июля

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что 10 июля из Ирака вернётся очередная группа российских детей.

«Сегодня планируем возвращение в Россию очередной группы детей из Багдадской тюрьмы. Мы долго готовились. Надеюсь, все получится», — говорится в сообщении в Facebook.

3 июля Кузнецова заявила, что две группы детей, находящихся в тюрьме Ирака из-за участия их матерей-россиянок в террористических организациях, будут возвращены в страну в июле и августе.

Она уточнила, что в июле из Ирака должны быть доставлены более 30 детей в возрасте двух-трёх лет.