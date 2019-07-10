Кузнецова: очередная группа российских детей из Ирака должна вернуться 10 июля

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что 10 июля из Ирака вернётся очередная группа российских детей.
Кузнецова: очередная группа российских детей из Ирака должна вернуться 10 июля
  • РИА Новости

«Сегодня планируем возвращение в Россию очередной группы детей из Багдадской тюрьмы. Мы долго готовились. Надеюсь, все получится», — говорится в сообщении в Facebook.

3 июля Кузнецова заявила, что две группы детей, находящихся в тюрьме Ирака из-за участия их матерей-россиянок в террористических организациях, будут возвращены в страну в июле и августе.

Она уточнила, что в июле из Ирака должны быть доставлены более 30 детей в возрасте двух-трёх лет.

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