В пещере на Крите нашли тело учёного из США с признаками удушения
- Reuters
Как сообщили CBS в местной полиции, на теле 59-летней Сюзанны Итон обнаружили следы удушения.
По сообщениям местных СМИ, биолог исчезла, после того как прибыла на остров для участия в конференции. В расследовании дела принимают участие полицейские из Афин.
Итон работала молекулярным биологом в Обществе Макса Планка в Дрездене. Труп женщины обнаружили через неделю после её исчезновения.
28 апреля сообщалось, что полицейские, искавшие жертвы серийного убийцы, подняли из высокотоксичного озера на Кипре чемодан с женскими останками.
Впоследствии министр юстиции Кипра Ионас Николау подал в отставку в связи с преступлениями местного серийного убийцы, в расследовании которых был допущен ряд ошибок.