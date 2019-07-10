В пещере на Крите нашли тело учёного из США с признаками удушения

В Греции началось расследование убийства американского биолога, тело которой нашли в одной из пещер на Крите.

Как сообщили CBS в местной полиции, на теле 59-летней Сюзанны Итон обнаружили следы удушения.

По сообщениям местных СМИ, биолог исчезла, после того как прибыла на остров для участия в конференции. В расследовании дела принимают участие полицейские из Афин.

Итон работала молекулярным биологом в Обществе Макса Планка в Дрездене. Труп женщины обнаружили через неделю после её исчезновения.

28 апреля сообщалось, что полицейские, искавшие жертвы серийного убийцы, подняли из высокотоксичного озера на Кипре чемодан с женскими останками.

Впоследствии министр юстиции Кипра Ионас Николау подал в отставку в связи с преступлениями местного серийного убийцы, в расследовании которых был допущен ряд ошибок.