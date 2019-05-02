Министр юстиции Кипра покидает пост из-за дела о серийном убийце
- @MJPO.IonasNicolaou
Об этом сообщает Associated Press.
По словам министра, отставка является вопросом «совести и принципа». При этом он отметил, что не несёт ответственности за упущения полиции в расследовании исчезновения людей.
Отмечается, что в убийстве семи иностранок признался капитан кипрской армии. Полиция продолжает поиски их тел.
28 апреля сообщалось, что полицейские, искавшие жертв серийного убийцы, подняли из высокотоксичного озера на Кипре чемодан с женскими останками.