В ядовитом озере на Кипре обнаружили чемодан с женскими останками

Полицейские, искавшие жертв серийного убийцы, подняли из высокотоксичного озера на Кипре чемодан с женскими останками, пишет Sky News.

Подозреваемый в серийных убийствах военнослужащий утверждает, что он убил пять женщин и двух девочек, положил тела некоторых своих жертв в чемоданы и спрятал.

Один из чемоданов был найден недалеко от Никосии в озере Коккинопезоула.

Отмечается, что озеро, образовавшееся на месте заброшенной шахты медного рудника, токсично из-за высокого содержания кислот и имеет ярко-красный цвет. В озеро за чемоданом спускался водолаз, который использовал костюм с повышенной защитой.

Все жертвы убийцы были иностранками. Полиция продолжает поиски остальных жертв. В понедельник, 29 апреля, на остров прибудут британские полицейские, которые должны помочь местным в расследовании.

В начале апреля сообщалось, что в Москве суд приговорил серийного убийцу к пожизненному заключению.