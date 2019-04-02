Суд в Москве приговорил серийного убийцу к пожизненному заключению
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«Приговором суда Матякубову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — сообщили в пресс-службе суда.
По данным следствия, страдающий расстройством личности Матякубов с января по апрель 2015 года совершил серию убийств, выслеживая женщин в безлюдных местах, парках на территории Москвы и Московской области.
В конце января URA.RU сообщало, что Свердловский областной суд передаст в Верховный суд уголовное дело 35-летнего Алексея Фалькина, приговорённого к пожизненному заключению. Он обвиняется в серии убийств и изнасилований.