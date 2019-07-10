Польский суд отказался выдать Швеции россиянина Лисова

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Окружной суд Варшавы принял решение не высылать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который вывез из скандинавской страны трёх дочерей.
Польский суд отказался выдать Швеции россиянина Лисова
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, в своём постановление судья отметил, что выданный Швецией европейский ордер на арест Лисова нарушает гражданские права россиянина.

По заключению судьи, гражданина России поставили «в безвыходное положение, у него отобрали детей и выставили невыполнимые условия их возвращения».

«Действия властей Швеции нарушали непосредственно права детей, лишали их любви отца», — отметил судья.

В апреле сообщалось, что в Варшаве задержали Лисова, который пытался вывезти своих несовершеннолетних дочерей на родину.

Как сообщила в беседе с RT сестра жены Лисова, семья переехала в Швецию в 2012 году из Хабаровска. Через два года супруга тяжело заболела и попала в больницу. В 2017 году шведские органы опеки изъяли детей у отца, поскольку он якобы не справлялся с обязанностями по их воспитанию, и передали их в приёмную мусульманскую семью.

В свою очередь, адвокат Лисова Бартош Левандовски рассказал, что после задержания его подзащитный попросил убежища в Польше, опасаясь действий шведских властей.

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