«Зачем им наши дети?»: в Польше задержали россиянина, который пытался вывезти своих дочерей на родину из Швеции

В Варшаве задержали россиянина Дениса Лисова, который пытался вывезти своих несовершеннолетних дочерей на родину. RT удалось связаться с сестрой жены Лисова. По словам женщины, семья переехала в Швецию в 2012 году из Хабаровска. Через два года супруга тяжело заболела и попала в больницу. В 2017 году шведские органы опеки изъяли детей у отца, поскольку тот якобы не справлялся с обязанностями по их воспитанию, и передали их в приёмную мусульманскую семью. Как дети вновь оказались у отца — неизвестно. При этом его адвокат сообщил, что Лисов после задержания запросил политического убежища в Польше, чтобы защититься от действий властей Швеции.

Польские пограничники задержали в Варшаве уроженца Хабаровска Дениса Лисова, пытавшегося вывезти своих троих дочерей в Россию.

Бегство в Россию

Как сообщил советник посольства России в Польше Владислав Выборнов, Лисов ехал вместе с детьми в Москву из Швеции через Варшаву. По словам дипломата, российских документов мужчина при себе не имел, у него было свидетельство на возвращение.

«Польские пограничники 1 апреля задержали семью гражданина России — отца и троих его детей четырёх, шести и 12 лет. Ранее он проживал в Швеции. Мать детей попала в больницу. Из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приёмную семью мусульман — выходцев из Ливана», — рассказал дипломат.

В свою очередь, адвокат Лисова Бартош Левандовский рассказал, что после задержания его подзащитный попросил убежища в Польше, опасаясь действий шведских властей.

«Во вторник был подан запрос о предоставлении статуса беженца, так как он нуждается в защите от шведских властей. Если происходит разительное нарушение прав семьи, Польша встаёт на её защиту», — сообщил Левандовский.

Ещё один адвокат Лисова, Бабкен Ханзадзян, пояснил журналистам, что суд изучит все документы.

«Сейчас сложно сказать, какой вердикт вынесет суд. Но Денис и его дети намерены доказывать, что они семья и их нельзя разлучать. В чужой приёмной мусульманской семье дети-христиане не чувствовали себя в безопасности. Они плакали и боялись», — утверждает Ханзадзян.

К ситуации подключены Министерство юстиции и МИД Польши, а также польский уполномоченный по правам детей. Как сообщил журналистам сам Лисов, первую ночь после задержания ему с детьми пришлось провести в отделении пограничной службы.

«Детям было очень тяжело. Это было место для нелегалов. Я даже не мог покормить дочерей», — заявлял отец.

По словам мужчины, он благодарен, что на его проблему быстро откликнулись журналисты и дипломаты. Благодаря вмешательству посольства России Лисова не стали разлучать с детьми до суда, так как родительских прав он не лишён.

Стоит отметить, что приёмные родители после задержания россиянина также приехали в Польшу. Однако детей им не отдали.

«Очень скучаем»

RT удалось пообщаться с родственниками семьи. Как рассказала Наталья Шастина, сестра жены Лисова — Татьяны, в Швецию семья уехала ещё в 2012 году.

«Они мечтали жить поближе к Германии и просто поставили нас перед фактом, что уезжают. Татьяна тогда была беременна вторым ребёнком. Мы уже семь лет не виделись, общались только по телефону. Она рассказывала, что занимается воспитанием детей, а Денис работает. Они учили шведский язык, и у них всё было хорошо. Конфликтов ни с кем не возникало. Таня говорила, что к ним в гости часто приходят друзья и она печёт им торты», — рассказывает RT Шастина.

По её словам, в 2014 году Татьяна тяжело заболела. Осенью 2017 года к Лисовым приехала опека и по какой-то причине изъяла детей. Впоследствии дочек передали в арабскую семью. При этом ни Денис, ни Татьяна родительских прав не были лишены.

Шастина утверждает, что всё это время родители пытались вернуть детей в семью и были шокированы действиями шведских органов ювенальной юстиции.

«У сестры была паника: она звонила мне и не понимала, почему это произошло. Денис всеми способами пытался вернуть детей, но никто не шевелился. Вся процедура была очень долгой. К ним предъявляли какие-то жёсткие требования. Почему опека так вцепилась в них? Зачем им наши дети?» — недоумевает Шастина.

Как рассказала женщина, несколько дней назад Денис с детьми позвонил ей и сказал, что прилетит домой 1 апреля, назвал время рейса. Как дети оказались у него, мужчина не пояснил.

«Дети тогда ещё говорили, что очень хотят в Россию, а в той семье им было очень плохо. Мы обрадовались, что они возвращаются, мы очень сильно скучали по ним», — вспоминает Наталья.

Однако впоследствии Денис на связь не вышел, и тогда родственники заподозрили неладное, а потом узнали из новостей, что Дениса и его троих дочерей задержали.

По словам родственницы, сейчас вся семья очень переживает за Лисовых и надеется, что вскоре они вернутся в Хабаровск с детьми.