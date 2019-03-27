«Я никого не похищал»: СК завёл уголовное дело на мужчину, который увёз своих детей в Саудовскую Аравию втайне от жены

В Крыму возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека» по факту вывоза двух несовершеннолетних россиян в Саудовскую Аравию. Ранее RT рассказывал, как в январе гражданин Иордании и России Насер Аль-Алоул перевёз своих детей из Симферополя в Саудовскую Аравию без разрешения их матери Елены Жуковской. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Сам Аль-Алоул не считает, что совершил преступление.

© Фото из личного архива Насера Аль-Алоула

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Крыму возбудило уголовное дело по факту незаконного вывоза двух детей из России. Об этом RT сообщила их мать Елена Жуковская.

Ранее RT писал, что СК проводит доследственную проверку в отношении гражданина Иордании и РФ Насера Аль-Алоула по заявлению его бывшей супруги Жуковской. Согласно показаниям матери, мужчина ввёл её в заблуждение и обманом вывез их общих детей, 11-летнего Сами и 9-летнюю Софию, из России в Саудовскую Аравию.

В постановлении о возбуждении уголовного дела (имеется в распоряжении RT) говорится, что сведений, приведённых в заявлении Жуковской, достаточно для возбуждения уголовного дела. В частности, женщина сообщила, что супруг применял в отношении сына психологическое и физическое насилие.

«Основаниями для возбуждения уголовного дела являются приведённые достаточные данные основания, указывающие на признаки преступления, предусмотренного пп. «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ», — говорится в постановлении.

Потерпевшими по делу признали как детей Жуковской — Сами и Софию, так и саму женщину.

При этом уголовное дело может быть закрыто, если Аль-Алоул вернёт детей экс-супруге. Об этом говорится в примечании к ст. 126 УК РФ. Из него следует, что «лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления».

Потерянные паспорта

Вместе с тем сам экс-супруг Жуковской Насер Аль-Алоул настаивает, что как отец он имел право забрать своих детей.

«Я просто поехал с моими детьми обратно домой, где они родились, учатся и живут. Я с ней не разводился и отправил их не в один конец. Это неправда», — заявил RT мужчина.

При этом, по словам Жуковской, она официально разведена с Аль-Алоулом с начала марта этого года.

Её бывший супруг утверждает, что жена знала о планируемой поездке с детьми в Саудовскую Аравию и обещала присоединиться к ним позже.

«А потом выяснилось, что я украл детей, я сделал какие-то поддельные документы. Разве у вас пограничные службы выпускают людей с поддельными документами? Я официально пересёк границу, ничего не нарушил — и поехал обратно. Если бы были какие-то проблемы, то был бы запрет на вывоз детей», — рассуждает отец Сами и Софии.

По словам Аль-Алоула, он сам купил жене и детям билеты в ноябре прошлого года. Жена обещала вернуться через две недели. Однако позднее она заявила, что потеряла паспорта на детей.

«Когда подошло время возвращаться обратно, она мне заявила, что они не могут вернуться из-за потерянных паспортов», — говорит мужчина.

Как заявляет Аль-Алоул, в декабре 2018 года он обратился в посольство России за новыми загранпаспортами для детей взамен утраченных по просьбе самой Жуковской, так как «в Крыму оформить документы проблематично».

«Заграничные паспорта жители Крыма оформляют в Краснодаре, а на это уходит почти три-четыре месяца. У детей школа, и они должны туда вернуться. В генконсульстве я объяснил ситуацию, у меня попросили документы. Там работают прекрасные люди, которые откликнулись на мою беду», — поясняет Аль-Алоул появление дубликатов паспортов.

В беседе с RT Аль-Алоул рассказал, что ни в чём не отказывал жене и детям — тратил деньги на отдых, развлечения и подарки для супруги. В собственности семьи две квартиры в Крыму: в Симферополе и Алуште, последняя оформлена на Жуковскую. Также, по его словам, для семьи он строил дом в Иордании, куда планировал перевезти жену с детьми.

По словам мужчины, супруга накануне отъезда в Симферополь вела себя странно, он переживал за неё и детей, поэтому и отпустил в Россию.

«Я хотел, чтобы она успокоила нервы, пожив у своей мамы. Я отпускал Елену с детьми на четыре-шесть месяцев в Россию. Она у меня в золоте купалась», — говорит Аль-Алоул.

Мирным путём

В свою очередь, Жуковская утверждает, что её жизнь в Саудовской Аравии была не такой уж и сладкой.

«Там у женщин фактически нет никаких прав. Даже выходить из дома одной нельзя. Я хотела уехать и просила мужа переехать либо в Россию, либо в Иорданию», — объясняет Жуковская.

По её словам, она не собиралась назад в Саудовскую Аравию — и муж об этом прекрасно знал. Женщина предоставила записи телефонных разговоров с детьми, где Сами и София просятся в Россию к матери.

Семейный конфликт сейчас пытаются урегулировать представители генконсульства РФ в Джидде (Саудовская Аравия). Дипломаты навестили детей Жуковской. Сотрудники консульства подтвердили, что в личных беседах Сами и София выразили желание жить и учиться в России.

При этом консульские работники отметили, что дети не жаловались на условия проживания с отцом или на давление с его стороны.

«Психологическое и эмоциональное состояние детей, а также сложившийся к настоящему времени в семье Аль-Алоул общий психологический микроклимат нормальные и не вызывают опасения», — говорится в письме, которое дипломаты направили Жуковской по итогам визита.

Также сотрудники ведомства сообщили, что пытаются урегулировать конфликт мирно, объясняя Аль-Алоулу, что необходимо учесть интересы детей и вернуть их матери.