Прокуратура Польши оставила на свободе россиянина Лисова вопреки запросу Швеции

Польская прокуратура оставила на свободе россиянина Дениса Лисова вопреки запросу правоохранительных органов Швеции на экстрадицию. Об этом заявил адвокат Лисова Бартош Левандовски.

«Как вы видите, мы вышли из прокуратуры вместе. Прокурор не применил к господину Лисову ограничительных мер», — цитирует РИА Новости Левандовски.

Он добавил, что в течение нескольких недель польский суд должен рассмотреть запрос Швеции.

«Я очень рад, что могу находиться со своей семьёй. Теперь я намерен заняться детьми, семейными делами», — заявил Лисов.

В апреле сообщалось, что в Варшаве задержали Лисова, который пытался вывезти своих несовершеннолетних дочерей на родину.

Как сообщила в беседе с RT сестра жены Лисова, семья переехала в Швецию в 2012 году из Хабаровска. Через два года супруга тяжело заболела и попала в больницу. В 2017 году шведские органы опеки изъяли детей у отца, поскольку тот якобы не справлялся с обязанностями по их воспитанию, и передали их в приёмную мусульманскую семью.

В свою очередь, Левандовски рассказал, что после задержания его подзащитный попросил убежища в Польше, опасаясь действий шведских властей.