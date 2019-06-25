Прокуратура Польши оставила на свободе россиянина Лисова вопреки запросу Швеции
- РИА Новости
«Как вы видите, мы вышли из прокуратуры вместе. Прокурор не применил к господину Лисову ограничительных мер», — цитирует РИА Новости Левандовски.
Он добавил, что в течение нескольких недель польский суд должен рассмотреть запрос Швеции.
«Я очень рад, что могу находиться со своей семьёй. Теперь я намерен заняться детьми, семейными делами», — заявил Лисов.
В апреле сообщалось, что в Варшаве задержали Лисова, который пытался вывезти своих несовершеннолетних дочерей на родину.
Как сообщила в беседе с RT сестра жены Лисова, семья переехала в Швецию в 2012 году из Хабаровска. Через два года супруга тяжело заболела и попала в больницу. В 2017 году шведские органы опеки изъяли детей у отца, поскольку тот якобы не справлялся с обязанностями по их воспитанию, и передали их в приёмную мусульманскую семью.
В свою очередь, Левандовски рассказал, что после задержания его подзащитный попросил убежища в Польше, опасаясь действий шведских властей.