Трамп анонсировал «существенное усиление» санкций против Ирана

Санкции США против Ирана скоро будут «существенно усилены», заявил американский президент Дональд Трамп.

«Иран давно тайно «обогащает», чем нарушает ужасную сделку стоимостью $150 млрд, заключённую Джоном Керри и администрацией Обамы. Помните, что эта сделка должна была истечь через короткий промежуток времени. Санкции скоро будут существенно усилены!» — написал президент в Twitter.

8 июля Иран приступил к обогащению урана выше уровня в 3,67%, который предусмотрен ядерной сделкой.

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон находится лишь в начале пути относительно введения санкций против Ирана.

Востоковед Гумер Исаев прокомментировал в беседе с НСН решение Ирана приостановить выполнение некоторых обязательств по ядерной программе.