Трамп анонсировал «существенное усиление» санкций против Ирана
- Reuters
«Иран давно тайно «обогащает», чем нарушает ужасную сделку стоимостью $150 млрд, заключённую Джоном Керри и администрацией Обамы. Помните, что эта сделка должна была истечь через короткий промежуток времени. Санкции скоро будут существенно усилены!» — написал президент в Twitter.
8 июля Иран приступил к обогащению урана выше уровня в 3,67%, который предусмотрен ядерной сделкой.
Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон находится лишь в начале пути относительно введения санкций против Ирана.
Востоковед Гумер Исаев прокомментировал в беседе с НСН решение Ирана приостановить выполнение некоторых обязательств по ядерной программе.