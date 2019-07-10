США анонсировали значительное ослабление санкций против Huawei

Короткая ссылка
Администрация президента США Дональда Трампа намерена значительно ослабить ограничения для американских компаний, сотрудничающих с китайской корпорацией Huawei. Об этом пишет The Financial Times.
США анонсировали значительное ослабление санкций против Huawei
  • Reuters

Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Вашингтон позволит американским компаниям продавать свою продукцию Huawei в том случае, если это не будет угрожать национальной безопасности.

При этом он подчеркнул, что Huawei останется в чёрном списке, и для ведения бизнеса с ней по-прежнему будет необходима специальная лицензия.

Весной Вашингтон обвинил Huawei в сборе данных пользователей в интересах Пекина.

Трамп запретил покупать оборудование, представляющее угрозу для национальной безопасности страны. Министерство торговли США включило Huawei и её дочерние подразделения в чёрный список. 

Позднее американский лидер объявил о смягчении мер.

Политолог Анатолий Вассерман в беседе с Nation News оценил угрозы запретить китайское оборудование для сетей 5G.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить