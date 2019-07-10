США анонсировали значительное ослабление санкций против Huawei
- Reuters
Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Вашингтон позволит американским компаниям продавать свою продукцию Huawei в том случае, если это не будет угрожать национальной безопасности.
При этом он подчеркнул, что Huawei останется в чёрном списке, и для ведения бизнеса с ней по-прежнему будет необходима специальная лицензия.
Весной Вашингтон обвинил Huawei в сборе данных пользователей в интересах Пекина.
Трамп запретил покупать оборудование, представляющее угрозу для национальной безопасности страны. Министерство торговли США включило Huawei и её дочерние подразделения в чёрный список.
Позднее американский лидер объявил о смягчении мер.
Политолог Анатолий Вассерман в беседе с Nation News оценил угрозы запретить китайское оборудование для сетей 5G.