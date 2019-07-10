США анонсировали значительное ослабление санкций против Huawei

Администрация президента США Дональда Трампа намерена значительно ослабить ограничения для американских компаний, сотрудничающих с китайской корпорацией Huawei. Об этом пишет The Financial Times.

Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Вашингтон позволит американским компаниям продавать свою продукцию Huawei в том случае, если это не будет угрожать национальной безопасности.

При этом он подчеркнул, что Huawei останется в чёрном списке, и для ведения бизнеса с ней по-прежнему будет необходима специальная лицензия.

Весной Вашингтон обвинил Huawei в сборе данных пользователей в интересах Пекина.

Трамп запретил покупать оборудование, представляющее угрозу для национальной безопасности страны. Министерство торговли США включило Huawei и её дочерние подразделения в чёрный список.

Позднее американский лидер объявил о смягчении мер.

Политолог Анатолий Вассерман в беседе с Nation News оценил угрозы запретить китайское оборудование для сетей 5G.