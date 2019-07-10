Адмирал США рассказал о «сотнях российских военных» в Венесуэле

Командующий Южным командованием США адмирал Крэйг Фоллер на слушаниях в Сенате заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.

«Российские войска и российские военные подрядчики располагаются (в Боливарианской Республике. — RT), их присутствие в Венесуэле исчисляется сотнями», — цитирует его ТАСС.

Фоллер утверждает, что российские военнослужащие и подрядчики в Венесуэле, в частности, поддерживают работоспособность российской военной техники.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что «спекуляции на тему того, что в Венесуэле находятся российские военные, многократно опровергались».

В начале июня президент России Владимир Путин прокомментировал присутствие российских специалистов в Венесуэле.