МИД России: Москва будет укреплять оборонный потенциал Каракаса
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«Мы будем, конечно, в рамках имеющихся договорённостей вести мероприятия, позволяющие укреплять потенциал вооружённых сил этой страны», — приводит РИА Новости слова Рябкова.
Замминистра отметил, что «спекуляции на тему того, что в Венесуэле находятся российские военные, многократно опровергались».
Он отметил, что «речь идёт именно о работе с техникой, которая туда поставлялась».
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с главой правительства Италии Джузеппе Конте прокомментировал ситуацию в Венесуэле.