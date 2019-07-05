МИД России: Москва будет укреплять оборонный потенциал Каракаса

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва продолжит укреплять потенциал Вооружённых сил Венесуэлы.
МИД России: Москва будет укреплять оборонный потенциал Каракаса
  • ©Leonid Faerberg/Global Look Press

«Мы будем, конечно, в рамках имеющихся договорённостей вести мероприятия, позволяющие укреплять потенциал вооружённых сил этой страны», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Замминистра отметил, что «спекуляции на тему того, что в Венесуэле находятся российские военные, многократно опровергались».

Он отметил, что «речь идёт именно о работе с техникой, которая туда поставлялась».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с главой правительства Италии Джузеппе Конте прокомментировал ситуацию в Венесуэле.

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