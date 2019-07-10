NBC: Байден заработал более $15 млн после ухода с поста вице-президента

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Экс-вице-президент США Джо Байден заработал за два года после ухода с поста в администрации бывшего американского лидера Барака Обамы более $15 млн, сообщает NBC.

По данным телеканала, доходы Байдена и его жены в 2017 году составили более $11 млн, а в 2018 — $4,5 млн. 

Основными источниками дохода для него стали публичные выступления, продажи книг, а также преподавание в Университете Пенсильвании. 

Ранее опрос Politico и Morning Consult показал лидерство бывшего вице-президента США Джо Байдена в рейтинге кандидатов в президенты США на выборах 2020 года.

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