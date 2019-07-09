Комитет защиты журналистов обеспокоен отказом в аккредитации RT
- РИА Новости
- © Илья Питалев
«Обращаюсь к вам, чтобы выразить обеспокоенность в связи с решением вашего правительства отказать в аккредитации российским СМИ RT и Sputnik для освещения проходящей на этой неделе в Лондоне глобальной конференции по свободе СМИ на основании «их активной роли в распространении дезинформации», — приводит РИА Новости заявление организации.
Отмечается, что лишение аккредитации не является «адекватным ответом».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отказ в аккредитации RT и Sputnik на конференцию в Лондоне проявлением абсурдности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Лондона за сутки предоставить конкретные факты, на основании которых телеканалу RT и агентству Sputnik было отказано в аккредитации на конференцию по свободе СМИ.