Комитет защиты журналистов обеспокоен отказом в аккредитации RT

Короткая ссылка
Международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» направила обращение главе МИД Великобритании Джереми Ханту, в котором высказала обеспокоенность в связи с отказом в аккредитации на конференцию в Лондоне телеканалу RT и агентству Sputnik.
Комитет защиты журналистов обеспокоен отказом в аккредитации RT
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Обращаюсь к вам, чтобы выразить обеспокоенность в связи с решением вашего правительства отказать в аккредитации российским СМИ RT и Sputnik для освещения проходящей на этой неделе в Лондоне глобальной конференции по свободе СМИ на основании «их активной роли в распространении дезинформации», — приводит РИА Новости заявление организации.

Отмечается, что лишение аккредитации не является «адекватным ответом».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отказ в аккредитации RT и Sputnik на конференцию в Лондоне проявлением абсурдности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Лондона за сутки предоставить конкретные факты, на основании которых телеканалу RT и агентству Sputnik было отказано в аккредитации на конференцию по свободе СМИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить