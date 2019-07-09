Комитет защиты журналистов обеспокоен отказом в аккредитации RT

Международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» направила обращение главе МИД Великобритании Джереми Ханту, в котором высказала обеспокоенность в связи с отказом в аккредитации на конференцию в Лондоне телеканалу RT и агентству Sputnik.

«Обращаюсь к вам, чтобы выразить обеспокоенность в связи с решением вашего правительства отказать в аккредитации российским СМИ RT и Sputnik для освещения проходящей на этой неделе в Лондоне глобальной конференции по свободе СМИ на основании «их активной роли в распространении дезинформации», — приводит РИА Новости заявление организации.

Отмечается, что лишение аккредитации не является «адекватным ответом».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отказ в аккредитации RT и Sputnik на конференцию в Лондоне проявлением абсурдности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Лондона за сутки предоставить конкретные факты, на основании которых телеканалу RT и агентству Sputnik было отказано в аккредитации на конференцию по свободе СМИ.