Лавров оценил ситуацию с иранской ядерной программой

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с выполнением Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Лавров оценил ситуацию с иранской ядерной программой
  • РИА Новости

«Мы, разумеется, не заинтересованы в том, чтобы ситуация вокруг Ирана и в том регионе в целом накалялась, обострялась. Мы рассчитываем на то, что Иран будет проявлять сдержанность, но мы не можем закрывать глаза на объективные факты», — ответил Лавров на вопрос корреспондента RT.

По словам министра, решение Ирана приступить к обогащению урана выше уровня 3,67%, который предусмотрен ядерной сделкой, не нарушает ни Договора о распространении ядерного оружия, ни соглашения о гарантиях с МАГАТЭ, ни дополнительного протокола к этому соглашению.

«Ситуация обстоит парадоксальным образом, когда США сами вышли из этого плана, не выполняют резолюцию Совета Безопасности, утвердившего СВПД, и одновременно запрещают всем остальным эту резолюцию выполнять, а пальцем показывают на Иран», — добавил российский министр. 

8 июля стало известно, что Иран приступил к обогащению урана выше уровня 3,67%, который предусмотрен ядерной сделкой. По словам официального представителя Организации атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, в рамках следующих сокращений обязательств по СВПД Тегеран может увеличить показатель до 20%, однако пока в этом нет необходимости.

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