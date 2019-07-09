СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне

Испанское частное охранное предприятие, ответственное за защиту посольства Эквадора в Лондоне, вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, пишет El Pais.

Из материалов, попавших в распоряжение издания, следует, что работники Undercover Global S. L. собирали информацию об Ассанже, особенно касающуюся его адвокатов и помощников.

По данным газеты, стало известно о неких секретных планах команды Ассанжа по выводу его в замаскированном виде из здания дипмиссии, которые не были реализованы из-за отказа самого основателя WikiLeaks.

Отмечается, что информация, полученная сотрудниками службы безопасности испанской компании, направлялась её владельцу Давиду Моралесу. Сам он отказался отвечать на вопрос, шпионили ли его подчинённые за Ассанжем.

Ранее главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявлял, что за Ассанжем велась масштабная слежка в посольстве Эквадора.

Британский суд назначил слушания об экстрадиции на конец февраля 2020 года.