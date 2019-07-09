Далай-лама рассказал о своём отношении к Трампу
- Reuters
«Последнее время я критически настроен к американскому президенту… Мне не понравилось его высказывание о том, что Америка — на первом месте. Такая страна не должна думать только о себе», — цитирует его РИА Новости.
Далай-лама подчеркнул, что такой подход слишком узкий.
Ранее Далай-лама посоветовал России присоединиться к Евросоюзу ради мировой стабильности.
В мае он призвал все страны опираться на здравый смысл, чтобы не допустить третьей мировой войны.