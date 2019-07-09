Далай-лама рассказал о своём отношении к Трампу

Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV в ходе международной конференции в своей резиденции в Индии рассказал, как относится к президенту США Дональду Трампу.

«Последнее время я критически настроен к американскому президенту… Мне не понравилось его высказывание о том, что Америка — на первом месте. Такая страна не должна думать только о себе», — цитирует его РИА Новости.

Далай-лама подчеркнул, что такой подход слишком узкий.

Ранее Далай-лама посоветовал России присоединиться к Евросоюзу ради мировой стабильности.

В мае он призвал все страны опираться на здравый смысл, чтобы не допустить третьей мировой войны.