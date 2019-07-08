Трамп и Макрон по телефону обсудили ситуацию вокруг Ирана

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг Ирана.

«Президент США Дональд Трамп провёл сегодня телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили текущие усилия по обеспечению того, чтобы Иран не получил ядерное оружие, а также (усилия) по прекращению дестабилизирующих действий Ирана на Ближнем Востоке», — приводит РИА Новости сообщение Белого дома.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано, по словам представителя МАГАТЭ Фредрика Даля, заявил, что уровень обогащения урана в Иране превысил 3,67%.

Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что превышение Тегераном уровня обогащения урана, допустимого СВПД по ядерной программе, не поможет сохранить соглашение.

Востоковед Гумер Исаев оценил в беседе с НСН решение ИРИ приостановить выполнение некоторых обязательств по ядерной программе.