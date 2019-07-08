Трамп и Макрон по телефону обсудили ситуацию вокруг Ирана

Короткая ссылка
Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг Ирана.
Трамп и Макрон по телефону обсудили ситуацию вокруг Ирана
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

«Президент США Дональд Трамп провёл сегодня телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили текущие усилия по обеспечению того, чтобы Иран не получил ядерное оружие, а также (усилия) по прекращению дестабилизирующих действий Ирана на Ближнем Востоке», — приводит РИА Новости сообщение Белого дома.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано, по словам представителя МАГАТЭ Фредрика Даля, заявил, что уровень обогащения урана в Иране превысил 3,67%.

Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что превышение Тегераном уровня обогащения урана, допустимого СВПД по ядерной программе, не поможет сохранить соглашение.

Востоковед Гумер Исаев оценил в беседе с НСН решение ИРИ приостановить выполнение некоторых обязательств по ядерной программе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить