Опрос: уровень одобрения Трампа достиг максимума с 2016 года

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Деятельность президента США Дональда Трампа одобряют 44% американцев, согласно данным опроса ABC News и The Washington Post. Этот показатель стал самым высоким за весь его президентский срок.
Опрос: уровень одобрения Трампа достиг максимума с 2016 года
  • © Reuters

При этом, по данным опроса, большинство американцев (53%) по-прежнему не одобряют деятельность президента США.

Как отмечает ABC News, второй год подряд среди опрошенных граждан США оказывается больше противников политики Трампа, чем его сторонников, что является худшим показателем среди всех американских президентов за всю историю подобных исследований.

При этом наибольшее недовольство у американцев вызывает поведение главы страны — его не одобряют 65% опрошенных.

В то же время экономическую политику Трампа поддерживает 51% опрошенных, а также 59% выступают против его импичмента.

Ранее опрос Politico и Morning Consult показал лидерство бывшего вице-президента США Джо Байдена в рейтинге кандидатов в президенты США на выборах 2020 года.

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