Зеленский и Туск посетили разрушенный мост у Станицы Луганской
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«Зеленский и Туск с подконтрольной Киеву территории дошли до места обрушения пролёта моста. Там они пообщались с людьми, осуществляющими переход чрез линию соприкосновения, со многими из них Зеленский сделал селфи», — сообщает Луганскинформцентр.
Ранее сообщалось, что глава Евросовета Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский собираются вместе посетить Луганскую область 7 июля.
Также Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.
2 июля полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что данные Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтверждают успешное завершение разведения сил конфликтующих сторон в районе населённого пункта Станица Луганская в Донбассе.