Зеленский и Туск посетили разрушенный мост у Станицы Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с председателем Евросовета Дональдом Туском прибыл к разрушенному мосту у Станицы Луганской в Донбассе, где находится пешеходный пункт пропуска в самопровозглашённую Луганскую народную республику.

«Зеленский и Туск с подконтрольной Киеву территории дошли до места обрушения пролёта моста. Там они пообщались с людьми, осуществляющими переход чрез линию соприкосновения, со многими из них Зеленский сделал селфи», — сообщает Луганскинформцентр.

Ранее сообщалось, что глава Евросовета Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский собираются вместе посетить Луганскую область 7 июля.

Также Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.

2 июля полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что данные Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтверждают успешное завершение разведения сил конфликтующих сторон в районе населённого пункта Станица Луганская в Донбассе.