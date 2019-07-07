Зеленский и Туск посетили разрушенный мост у Станицы Луганской

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с председателем Евросовета Дональдом Туском прибыл к разрушенному мосту у Станицы Луганской в Донбассе, где находится пешеходный пункт пропуска в самопровозглашённую Луганскую народную республику.
Зеленский и Туск посетили разрушенный мост у Станицы Луганской
  • @president.gov.ua
  • Facebook

«Зеленский и Туск с подконтрольной Киеву территории дошли до места обрушения пролёта моста. Там они пообщались с людьми, осуществляющими переход чрез линию соприкосновения, со многими из них Зеленский сделал селфи», — сообщает Луганскинформцентр.

Ранее сообщалось, что глава Евросовета Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский собираются вместе посетить Луганскую область 7 июля.

Также Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.

2 июля полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что данные Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтверждают успешное завершение разведения сил конфликтующих сторон в районе населённого пункта Станица Луганская в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить