В Госдуме осудили отклонение в ПА ОБСЕ резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT решение комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонить российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

«В Парламентской ассамблее Совета Европы, к великому сожалению, всё равно продолжается негативное отношение к нашей стране. Отклонение российской резолюции свидетельствует о двойных стандартах европейских стран. Безусловно, у них сложилось понимание пропагандируемой ими же демократии. Сегодня именно Россия является примером отстаивания европейских ценностей», — считает депутат.

По словам Швыткина, в некоторых странах Европы «русофобия в части вопросов по-прежнему преобладает над здравым смыслом».

Ранее комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ отклонил российскую резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью».

Резолюция предлагала осудить «распространение неонацистских и агрессивных националистических идеологий, основанных на расовых или национальных предрассудках».