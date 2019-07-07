В Госдуме осудили отклонение в ПА ОБСЕ резолюции о борьбе с героизацией нацизма

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Анна Лушникова
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT решение комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонить российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.
В Госдуме осудили отклонение в ПА ОБСЕ резолюции о борьбе с героизацией нацизма
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«В Парламентской ассамблее Совета Европы, к великому сожалению, всё равно продолжается негативное отношение к нашей стране. Отклонение российской резолюции свидетельствует о двойных стандартах европейских стран. Безусловно, у них сложилось понимание пропагандируемой ими же демократии. Сегодня именно Россия является примером отстаивания европейских ценностей», — считает депутат.

По словам Швыткина, в некоторых странах Европы «русофобия в части вопросов по-прежнему преобладает над здравым смыслом».

Ранее комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ отклонил российскую резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью».

Резолюция предлагала осудить «распространение неонацистских и агрессивных националистических идеологий, основанных на расовых или национальных предрассудках».

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