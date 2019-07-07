Число пострадавших при взрыве в ТЦ во Флориде увеличилось до 23
Об этом сообщает CBS со ссылкой на представителей местного полицейского управления.
Как уточнил представитель службы пожарной охраны города Джоэл Гордон, согласно обновлённой информации, никто в результате происшествия не погиб.
Он также добавил, что пока нет точной информации о причине инцидента.
«Мы не можем подтвердить, что утечка газа привела к взрыву. Мы подозреваем, что это было так», — сказал Гордон.
Ранее в торговом центре Fountains Plaza города Плантейшн произошёл взрыв. Здание ТЦ частично разрушилось, его обломки разлетелись в радиусе нескольких десятков метров.
Подробнее — в материале RT.