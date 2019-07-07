Число пострадавших при взрыве в ТЦ во Флориде увеличилось до 23

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Число пострадавших при взрыве в торговом центре Fountains Plaza города Плантейшн, штат Флорида, увеличилось до 23.

Об этом сообщает CBS со ссылкой на представителей местного полицейского управления.

Как уточнил представитель службы пожарной охраны города Джоэл Гордон, согласно обновлённой информации, никто в результате происшествия не погиб.

Он также добавил, что пока нет точной информации о причине инцидента.

«Мы не можем подтвердить, что утечка газа привела к взрыву. Мы подозреваем, что это было так», — сказал Гордон.

Ранее в торговом центре Fountains Plaza города Плантейшн произошёл взрыв. Здание ТЦ частично разрушилось, его обломки разлетелись в радиусе нескольких десятков метров.

Подробнее — в материале RT.

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